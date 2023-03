Putin a Mariupol, Kiev: “Criminale senza rimorso” (Di domenica 19 marzo 2023) (Adnkronos) – “Il Criminale torna sempre sulla scena del delitto”. Lo denuncia il consigliere della presidenza ucraina Mikhailo Podolyak su Twitter, parlando della visita a Mariupol del presidente russo. “Mentre il mondo civilizzato annuncia l’arresto del ‘direttore di guerra’ nel caso in cui superi i confini, l’assassino di migliaia di famiglie di Mariupol è venuto ad ammirare le rovine e le tombe della città”, dimostrando “tutto il suo cinismo e la mancanza di rimorso”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 19 marzo 2023) (Adnkronos) – “Iltorna sempre sulla scena del delitto”. Lo denuncia il consigliere della presidenza ucraina Mikhailo Podolyak su Twitter, parlando della visita adel presidente russo. “Mentre il mondo civilizzato annuncia l’arresto del ‘direttore di guerra’ nel caso in cui superi i confini, l’assassino di migliaia di famiglie diè venuto ad ammirare le rovine e le tombe della città”, dimostrando “tutto il suo cinismo e la mancanza di”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

