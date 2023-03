Putin a Mariupol | Kiev | Criminale senza rimorso

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarcoFattorini : Nella notte Putin avrebbe visitato #Mariupol. Prima un giro in auto insieme al vice primo ministro Khusnullin, poi… - putino : “Nessuno ha bisogno di voi qui'. I residenti di Mariupol indignati per la prova di forza di Putin nella città devas… - MarcoFattorini : «Questo è un piccolo angolo di paradiso». L’incontro tra Putin e un gruppetto di residenti di #Mariupol, i miracoli… - FrankoEinstein : RT @silupescu: Fate vedere ai vatniki che verme idolatrano. Sotto 'Putin' a Mariupol. Sopra Putin qualche ora dopo a Rostòv coi suoi gener… - Marisab79879802 : RT @lozardituitter: Durante la ritirata da Mariupol, le forze armate ucraine hanno colpito gli edifici residenziali con il fuoco diretto.… -

"Il criminale internazionaleha visitato la città occupata di" di notte "probabilmente per non vedere alla luce del giorno la città devastata dalla sua "liberazione"", ha scritto il ...La Tass riferisce che la visita diè iniziata ieri sera. Secondo, i militari ucraini, prima di lasciare, avevano minato le locali strutture mediche: "La gente normale ..."Mentre il mondo civilizzato annuncia l'arresto del 'direttore di guerra' nel caso in cui superi i confini, l'assassino di migliaia di famiglie diè venuto ad ammirare le rovine e le tombe ...

Ucraina, Putin in visita a Mariupol - Mondo Agenzia ANSA

Vladimir Putin alza il livello dello scontro e delle provocazioni con Kiev e, all’indomani della visita in Crimea, il territorio ucraino occupato e annesso con un… Leggi ...Vladimir Putin sembra sfidare l'Occidente. E lo fa, per ora, in due tappe: la prima, la visita in Crimea per celebrare l'anniversario dell'annessione. La seconda, a stretto giro di posta, la visita a ...