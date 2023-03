Putin a Mariupol, guida e visita famiglia a sorpresa – Video (Di domenica 19 marzo 2023) (Adnkronos) – “Salve, sono Vladimir Putin. Scusate per la visita a sorpresa”. Si è presentato più o meno così Vladimir Putin nella sua visita a sorpresa in un edificio di Mariupol. Il presidente russo ha raggiunto la città occupata dalle forze di Mosca nella prima fase della guerra in Ucraina. Putin, come mostrano le immagini diffuse dalla tv Rossya 1, ha guidato l’auto per spostarsi in città e ha fatto visita a una famiglia per verificare personalmente come sono state costruite le nuove case dall’amministrazione filorussa. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di domenica 19 marzo 2023) (Adnkronos) – “Salve, sono Vladimir. Scusate per la”. Si è presentato più o meno così Vladimirnella suain un edificio di. Il presidente russo ha raggiunto la città occupata dalle forze di Mosca nella prima fase della guerra in Ucraina., come mostrano le immagini diffuse dalla tv Rossya 1, hato l’auto per spostarsi in città e ha fattoa unaper verificare personalmente come sono state costruite le nuove case dall’amministrazione filorussa. L'articolo proviene da Italia Sera.

