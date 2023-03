Putin a Mariupol 'Amplieremo i quartieri residenziali'. Tra i bambini deportati anche un italiano di sei anni (Di domenica 19 marzo 2023) Il presidente Putin ha effettuato una visita di lavoro a Mariupol. Lo ha reso noto il servizio stampa del Cremlino. Ha raggiunto la città in elicottero, ha ispezionato una serie di località della ... Leggi su tg.la7 (Di domenica 19 marzo 2023) Il presidenteha effettuato una visita di lavoro a. Lo ha reso noto il servizio stampa del Cremlino. Ha raggiunto la città in elicottero, ha ispezionato una serie di località della ...

