“Purtroppo è vero”. Milly Carlucci, la notizia arrivata è la peggiore possibile. La conduttrice in silenzio (Di domenica 19 marzo 2023) Ascolti tv, com’è andata la sfida di sabato 18 marzo? In prima serata c’è stato uno scontro tra big, ovvero quello tra Milly Carlucci col suo “Il cantante mascherato” e Maria De Filippi con la prima puntata del Serale di Amici 22. Per il programma di Rai1, versione italiana dello show coreano, giunto alla quarta edizione, si è trattato di un cambiamento importante, dal venerdì al sabato e dunque c’era grande attesa di vedere i risultati. Alla fine c’è stata una sola vincitrice e a dirla tutta non c’è stata storia visto che uno dei due programmi ha praticamente doppiato l’altro. Prima di dirvi chi ha vinto la sfida del sabato sera ricordiamo che una settimana fa Antonella Clerici e “The Voice Kids” ha dovuto capitolare di fronte all’ultima puntata di “C’è Posta per Te”. Lo show di Rai1 si è fermato a 3.510.000 spettatori pari al ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 19 marzo 2023) Ascolti tv, com’è andata la sfida di sabato 18 marzo? In prima serata c’è stato uno scontro tra big, ovquello tracol suo “Il cantante mascherato” e Maria De Filippi con la prima puntata del Serale di Amici 22. Per il programma di Rai1, versione italiana dello show coreano, giunto alla quarta edizione, si è trattato di un cambiamento importante, dal venerdì al sabato e dunque c’era grande attesa di vedere i risultati. Alla fine c’è stata una sola vincitrice e a dirla tutta non c’è stata storia visto che uno dei due programmi ha praticamente doppiato l’altro. Prima di dirvi chi ha vinto la sfida del sabato sera ricordiamo che una settimana fa Antonella Clerici e “The Voice Kids” ha dovuto capitolare di fronte all’ultima puntata di “C’è Posta per Te”. Lo show di Rai1 si è fermato a 3.510.000 spettatori pari al ...

