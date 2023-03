(Di domenica 19 marzo 2023) Il gioco d’azzardo ha segnato nel profondo la vita di, che ha voluto ricordare la sua dipendenza in un’intervista commovente aIn. Il cantante ha ricordato che suo padre era assiduo giocatore e coinvolse anche il figlio in questa dipendenza, portando la loro mamma alla disperazione. Ma, per la prima volta in tv, l’artista ha anche ammesso di aver pensato alla strada del suicidio per risolvere il problema della dipendenza, i suoi numerosi debiti e il pensiero di un futuro senza prospettive. “In”,racconta la dipendenza dal gioco d’azzardosi è raccontato (forse come mai fatto prima d’ora) in un’intima intervista aIn. Nel corso della puntata di oggi, interamente dedicata alla Festa del papà, il cantante ha aperto il suo cuore all’amica Mara ...

Parcheggiai la mia Jaguar, scesi edi farla finita ' . Poi su quella strada passò un Tir che provocò uno spostamento d'aria, che fù la salvezza di. 'M i destò dal torpore e dall'oblio in ...... il fondatore della Bay Records che lanciò, che offrì 25 milioni a Marina Occhiena per ... di andare in pensione non se ne parla "Due anni fa fui colpito da un ictus eche fosse finita. In ...... il fondatore della Bay Records che lanciò, che offrì 25 milioni a Marina Occhiena per ... "Due anni fa fui colpito da un ictus eche fosse finita. In coma mi rassicurava la visione della ...

Pupo: “Pensai di farla finita”. Il doloroso racconto a “Domenica In” DiLei

Ospite di Domenica In nella puntata di oggi 19 marzo, Pupo ha raccontato molto della sua vita: tra gioco d'azzardo e quel triste ...Pupo, al secolo Enzo Ghinazzi ... pur di non perderti ha accettato di condividerti con un’altra donna che è un amore grande. Pensa che amore grande. Io non ce l’avrei fatta”, il commento di Mara ...