Pupo, chi sono le figlie Ilaria, Clara e Valentina: “Ho aspettato sette anni per darle il mio cognome” (Di domenica 19 marzo 2023) Pupo: dal matrimonio con la moglie Anna sono arrivate le figlie Ilaria e Clara: il cantante successivamente ha riconosciuto Valentina nata dalla relazione con una fan. L’artista e showman toscano sarà tra gli ospiti della puntata di “Domenica In”, in onda a partire dalle 14:00 su Raiuno dove interverrà insieme alla figlia Clara nello spazio dedicato alla Festa Del Papà. Enzo Ghinazzi nel 1975 sposa Anna, che lo renderà padre di Ilaria e Clara. La primogenita del cantautore Ilaria gestisce al paese di origine Ponticino il locale “Gelato Al Cioccolato Da Pupo” : lontana dai riflettori, la donna è madre di due figli, Leonardo e Viola nati rispettivamente nel 1999 e nel 2000. Anche ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 19 marzo 2023): dal matrimonio con la moglie Annaarrivate le: il cantante successivamente ha riconosciutonata dalla relazione con una fan. L’artista e showman toscano sarà tra gli ospiti della puntata di “Domenica In”, in onda a partire dalle 14:00 su Raiuno dove interverrà insieme alla figlianello spazio dedicato alla Festa Del Papà. Enzo Ghinazzi nel 1975 sposa Anna, che lo renderà padre di. La primogenita del cantautoregestisce al paese di origine Ponticino il locale “Gelato Al Cioccolato Da” : lontana dai riflettori, la donna è madre di due figli, Leonardo e Viola nati rispettivamente nel 1999 e nel 2000. Anche ...

