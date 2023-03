Pupo, chi sono la moglie Anna e l’amante Patricia: “Fanno male a invidiarmi” (Di domenica 19 marzo 2023) Pupo ha una relazione poliamorosa con la moglie Anna e l’amante Patricia da oltre trent’anni: la storia con la manager in principio tenuta nascosta, in seguito è stata accettata dalla coniuge evolvendosi in un rapporto stabile. L’artista di “Su Di Noi” sarà tra gli ospiti di “Domenica In”, in onda a partire dalle 14:00 su Raiuno, dove interverrà insieme alla figlia Clara nello spazio della puntata dedicata alla Festa del papà. Nel 1970 Pupo incontra Anna, che diverrà sua moglie cinque anni dopo : dalla loro unione sono arrivate le figlie Clara e Ilaria. Donna riservatissima sul profilo privato, la Ghinazzi vive a Ponticino nella provincia di Arezzo. La vita della coppia verrà stravolta nel 1989 quando il cantautore stringe una ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 19 marzo 2023)ha una relazione poliamorosa con lada oltre trent’anni: la storia con la manager in principio tenuta nascosta, in seguito è stata accettata dalla coniuge evolvendosi in un rapporto stabile. L’artista di “Su Di Noi” sarà tra gli ospiti di “Domenica In”, in onda a partire dalle 14:00 su Raiuno, dove interverrà insieme alla figlia Clara nello spazio della puntata dedicata alla Festa del papà. Nel 1970incontra, che diverrà suacinque anni dopo : dalla loro unionearrivate le figlie Clara e Ilaria. Donna riservatissima sul profilo privato, la Ghinazzi vive a Ponticino nella provincia di Arezzo. La vita della coppia verrà stravolta nel 1989 quando il cantautore stringe una ...

