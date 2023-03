Pupo, chi è Enzo Ghinazzi: età, carriera, canzoni, vita privata, figlie, moglie, foto e Instagram (Di domenica 19 marzo 2023) Tutto pronto per il classico appuntamento della domenica pomeriggio con Domenica In, il salotto del fine settimana condotto dalla bravissima e iconica Mara Venier. E tra i tanti ospiti di oggi tornerà anche Pupo. In attesa di vederlo in studio ecco tutto quello che sappiamo sul suo conto! La carriera di Pupo, dagli esordi al successo, le origini del suo nome d’arte e perché si chiama così Pupo, all’anagrafe Enzo Ghinazzi, è un cantante e presentatore della tv italiana. Amato e seguitissimo dal pubblico è nato l’11 settembre del 1955 a Ponticino (Arezzo). Oggi pertanto ha 68 anni. I suoi genitori erano grandi appassionati di musica e di canto, così anche Enzo si è appassionato a questo mondo. Fin da piccolo ha iniziato a cantare insieme ad un gruppo di amici nei locali ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 19 marzo 2023) Tutto pronto per il classico appuntamento della domenica pomeriggio con Domenica In, il salotto del fine settimana condotto dalla bravissima e iconica Mara Venier. E tra i tanti ospiti di oggi tornerà anche. In attesa di vederlo in studio ecco tutto quello che sappiamo sul suo conto! Ladi, dagli esordi al successo, le origini del suo nome d’arte e perché si chiama così, all’anagrafe, è un cantante e presentatore della tv italiana. Amato e seguitissimo dal pubblico è nato l’11 settembre del 1955 a Ponticino (Arezzo). Oggi pertanto ha 68 anni. I suoi genitori erano grandi appassionati di musica e di canto, così anchesi è appassionato a questo mondo. Fin da piccolo ha iniziato a cantare insieme ad un gruppo di amici nei locali ...

