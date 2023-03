Pupo a Domenica In: “Giocavo d’azzardo, volevo farla finita” (Di domenica 19 marzo 2023) Pupo senza filtri a Domenica In. Nell’intervista rilasciata a Mara Venier parla della sua vita: “Se dovessi fare un bilancio della mia esistenza, posso dire che è ultra-positivo, a prescindere da ciò che potessi prevedere“. Pupo a Domenica In racconta le sue dipendenze “Non credevo di arrivare vivo a questa età. I miei progetti erano diversi, così la gestione della mia carriera e delle mie risorse economiche era fatta in virtù di una aspettativa di vita fino a 53-54 anni“. Durante la sua vita ha dovuto affrontare una forte dipendenza, quella dal gioco d’azzardo. Così, Pupo a Domenica In rivela: “Sono l’esempio che si può uscire da quel tunnel con fatica, con dolore, con tanto aiuto da parte delle persone che ti vogliono bene e ti stimano”. Un tentato suicidio ... Leggi su atomheartmagazine (Di domenica 19 marzo 2023)senza filtri aIn. Nell’intervista rilasciata a Mara Venier parla della sua vita: “Se dovessi fare un bilancio della mia esistenza, posso dire che è ultra-positivo, a prescindere da ciò che potessi prevedere“.In racconta le sue dipendenze “Non credevo di arrivare vivo a questa età. I miei progetti erano diversi, così la gestione della mia carriera e delle mie risorse economiche era fatta in virtù di una aspettativa di vita fino a 53-54 anni“. Durante la sua vita ha dovuto affrontare una forte dipendenza, quella dal gioco. Così,In rivela: “Sono l’esempio che si può uscire da quel tunnel con fatica, con dolore, con tanto aiuto da parte delle persone che ti vogliono bene e ti stimano”. Un tentato suicidio ...

