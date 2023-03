Pugilato Elite | ai Mondiali Giordana Sorrentino vola agli ottavi

(Di domenica 19 marzo 2023) Nuova Delhi – Giornata positiva per le Azzurre impegnate a Nuova Delhi neidiFemminile, targati Iba, di. Sia Irma ‘Butterfly’ Testa che‘Caterpillar’hanno vinto i rispettivi incontri, validi per i sedicesimi di finale. La Testa non ha avuto problemi nel match della categoria dei 57 kg contro la rappresentante del Guatemala Leilany Reyes Moreno, rallentando però vistosamente nella terza e conclusiva ripresa. Per questo alla fine il verdetto a suo favore è stato di 4-1 (due 30-25, due 29-28 e un 28-29). Prossima avversaria della prima donna italiana ad aver conquistato una meda olimpica nel(il bronzo di Tokyo) sarà la vietnamita Nguyen Thi Thanh Hao. Allail ...

Pugilato: Mondiali donne; vincono Irma Testa e Sorrentino - Campania Agenzia ANSA

