(Di domenica 19 marzo 2023) Il Psg dovrà capire cosa fare del futuro dicon il suo contratto in scadenza a giugno 2023, le ipotesi sono quelle di America o Arabia Saudita Il Psg dovrà capire cosa fare del futuro dicon il suo contratto in scadenza a giugno 2023, le ipotesi sono quelle di America o Arabia Saudita. Qualche giorno fa l’argentino si è rifiutato di fare un esercizio in cui gli attaccanti dovevano fare i difensori, e aleggiano su di lui i dubbi per il futuro. La sensazione è che possa lasciare Parigi, anche dopo aver chiesto lo stesso ingaggio di Mbappé. Lo scrive Rmc Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Psg, la richiesta di Galtier e la rabbia di Messi. Il rinnovo… Calcio News 24

