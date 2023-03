Psg, il gran rifiuto di un giovane astro nascente (Di domenica 19 marzo 2023) Xavi Simons, giovane talento olandese in forza al Psv Eindhoven, potrebbe tornare al Psg per soli 4 milioni di euro a causa di una clausola... Leggi su calciomercato (Di domenica 19 marzo 2023) Xavi Simons,talento olandese in forza al Psv Eindhoven, potrebbe tornare al Psg per soli 4 milioni di euro a causa di una clausola...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Psg, il gran rifiuto di un giovane astro nascente: Xavi Simons, giovane talento olandese in forza al Psv Eindhoven,… - MarcoIorioRm : @cicoria_e Per 180kk lo diamo al psg e famo una gran fine - RobF2075 : @pap1pap Lo è già un pezzo di m... Uno che manda in tv il suo procuratore a dire che non rinnova dopo mesi di prese… - RonaldR82067231 : @toselluc Vero ma per Benfica e Napoli non sarebbe immeritato... Due gran belle squadre che giocano in maniera sple… - giovannisalvest : @officialmaz Sottovaluti il Benfica per me ha preso a pallate la Juventus e tenuto testa al PSG e gioca un gran cal… -