Prove tecniche di primo soccorso | in campo amministrazione e Misericordia

Leggi su anteprima24

(Di domenica 19 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto Questa mattina, presso la struttura comunale sita in Via Pietratonda a Montemiletto, e’ stato organizzato un Corso di BLSD Basic Life Support – early Defibrillation – abilitazione per l’uso del Defibrillatore. Il corso BLSD ha avuto l’obiettivo principale di far acquisire gli strumenti conoscitivi e metodologici e le capacità necessarie per prevenire il danno anossico cerebrale e riconoscere in un paziente adulto lo stato d’incoscienza, di arresto respiratorio e di assenza di polso in una condizione di assoluta sicurezza per se stesso, per la persona soccorsa e per gli astanti. Per iniziativa dell’comunale, il corso e’ stato rivolto gratuitamente a tutti i volontari che hanno fatto richiesta al Comune tra cittadini e commercianti le cui attività si trovano nelle vicinanze dei DAE sul territorio comunale. Si ...