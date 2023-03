Protesi mitralica a cuor battente | primo intervento del mondo a Torino

Leggi su ildenaro

(Di domenica 19 marzo 2023) Impiantata per la prima volta alalle Molinette dila primatranscatetere (a). Unica alper il suo design e le sue caratteristiche con due lembi anziché tre che imitano perfettamente la valvola cardiaca originale. Si chiama Epygon, è nata in Canavese ed è stata sviluppata in Francia. Per posizionare questanon è infatti necessario ricorrere alla tradizionale circolazione extracorporea, ossia all'e aperto. Si tratta di procedure chiamate "transcatetere", che vengono effettuate in modo ottimale da parte di gruppi specializzati, chiamati Heart Team.