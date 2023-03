Propaganda russa: 'La gente torna a Mariupol perché vengono creati posti di lavoro' (Di domenica 19 marzo 2023) Propaganda russa diffusa dai canali ufficali controllati dal Cremlino. Infatti, a margine della visita di Putin nella città martire occupata dai russi, sono partite le lodi celebrativa in favore dello ... Leggi su globalist (Di domenica 19 marzo 2023)diffusa dai canali ufficali controllati dal Cremlino. Infatti, a margine della visita di Putin nella città martire occupata dai russi, sono partite le lodi celebrativa in favore dello ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarcoFattorini : «Questo è un piccolo angolo di paradiso». L’incontro tra Putin e un gruppetto di residenti di #Mariupol, i miracoli… - putino : Trump, DeSantis, il GOP e la macchina di propaganda filo russa di Fox News si schierano tutti con un criminale di g… - DavidPuente : In Ucraina non c'è stata una guerra civile, come sostiene la propaganda russa. Quello del Donbass è un conflitto in… - mariello1982 : @MacyCuervo @spighissimo @alessiatronchi Tu e quello che ti mette mi piace siete capre ignoranti fasciste che si cr… - gasko89 : @Stupormundi66 Non c'è nessun attore, perché in così tanti stanno cadendo in questa teoria del complotto? Queste co… -