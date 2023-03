Probabili formazioni Sampdoria-Verona: chi è l’arbitro, assenti, squalificati, ballottaggi. Gaich o Djuric nel Verona, Jesé scalpita per una maglia da titolare (Di domenica 19 marzo 2023) Al Ferraris di Genova Sampdoria e Verona si giocano molto delle residue chance salvezza. Entrambe attualmente in zona retrocessione, le due compagini si affronteranno nel lunch match delle 12.30 di oggi, domenica 19 marzo. La gara, che sarà trasmessa sia su DAZN che su Sky, sarà diretta dall’arbitro Mariani di Aprilia. L’allenatore blucerchiato Dejan Stankovic deve fare i conti con numerose assenze, a partire dal portiere: Turk è favorito su Ravaglia per sostituire Audero. Ancora indisponibili Lammers, Murillo e De Luca, oltre ai lungodegenti Conti e Pussetto. Il tecnico dei liguri non toccherà la difesa, mentre a centrocampo Sabiri dovrebbe affiancare Winks al centro con Augello e Zanoli sugli esterni: difficile che Leris venga impiegato in mediana al posto del giovane di proprietà del Napoli, più facile la conferma ... Leggi su oasport (Di domenica 19 marzo 2023) Al Ferraris di Genovasi giocano molto delle residue chance salvezza. Entrambe attualmente in zona retrocessione, le due compagini si affronteranno nel lunch match delle 12.30 di oggi, domenica 19 marzo. La gara, che sarà trasmessa sia su DAZN che su Sky, sarà diretta dalMariani di Aprilia. L’allenatore blucerchiato Dejan Stankovic deve fare i conti con numerose assenze, a partire dal portiere: Turk è favorito su Ravaglia per sostituire Audero. Ancora indisponibili Lammers, Murillo e De Luca, oltre ai lungodegenti Conti e Pussetto. Il tecnico dei liguri non toccherà la difesa, mentre a centrocampo Sabiri dovrebbe affiancare Winks al centro con Augello e Zanoli sugli esterni: difficile che Leris venga impiegato in mediana al posto del giovane di proprietà del Napoli, più facile la conferma ...

