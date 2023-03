Probabili formazioni Lazio-Roma | chi è l’arbitro | assenti | squalificati | ballottaggi | Matic può farcela | Immobile fuori

Leggi su oasport

(Di domenica 19 marzo 2023)domani, allo Stadio Olimpico, a partire dalle ore 18.00, si affrontano per un derby molto sentito che non solo darà a una delle due squadre il predominio cittadino ma le metterà in una posizione perfetta per puntare a uno dei quattro ambiti posti di Champions League. Latorna da San Sebastián dopo aver messo in campo una grande prova difensiva contro la Real Sociedad. Dall’altra parte invece ladi Sarri ha giocato sotto tono anche contro l’AZ Alkmaar, in un torneo che non ha mai preso davvero sul serio.sarà Davide Massa della sezione di Imperia. Tutta la Serie A TIM è solo su DAZN: 7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva a giornata. Attiva Ora Le scelte di Mourinho José Mourinho ha idee molto chiare su chi far giocare nel derby: la squadra titolare, nonostante ...