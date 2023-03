Probabili formazioni Italia-Inghilterra: qualificazioni Europei 2024 (Di domenica 19 marzo 2023) Le Probabili formazioni di Italia-Inghilterra, match di qualificazioni agli Europei del 2024. A Napoli gli azzurri sfidano la nazionale di Southgate, che cerca i tre punti esterni e la rivincita contro Mancini a due anni dal trionfo Italiano a Wembley. Si gioca giovedì 23 marzo alle ore 20.45. Il Ct ha convocato 30 calciatori, e il raduno è in programma domenica 19 marzo al Centro Tecnico Federale di Coverciano. Tre i debuttanti: il portiere del Lecce Wladimiro Falcone, il difensore del Torino Alessandro Buongiorno e l’attaccante del Club Atletico Tigre Mateo Retegui. Si rivedono Matteo Darmian e Alessio Romagnoli, assenti rispettivamente dal marzo 2018 e dal novembre 2020. Lunedì e martedì seduta a Coverciano, mercoledì partenza per ... Leggi su sportface (Di domenica 19 marzo 2023) Ledi, match diaglidel. A Napoli gli azzurri sfidano la nazionale di Southgate, che cerca i tre punti esterni e la rivincita contro Mancini a due anni dal trionfono a Wembley. Si gioca giovedì 23 marzo alle ore 20.45. Il Ct ha convocato 30 calciatori, e il raduno è in programma domenica 19 marzo al Centro Tecnico Federale di Coverciano. Tre i debuttanti: il portiere del Lecce Wladimiro Falcone, il difensore del Torino Alessandro Buongiorno e l’attaccante del Club Atletico Tigre Mateo Retegui. Si rivedono Matteo Darmian e Alessio Romagnoli, assenti rispettivamente dal marzo 2018 e dal novembre 2020. Lunedì e martedì seduta a Coverciano, mercoledì partenza per ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... petrazzuolo : RT @napolimagazine: GAZZETTA - Torino-Napoli, le probabili formazioni: Olivera e Lozano dal primo minuto - Fantacalcio : Lazio-Roma: le probabili formazioni per il Fantacalcio e dove vederla in tv - susydigennaro : RT @napolimagazine: GAZZETTA - Torino-Napoli, le probabili formazioni: Olivera e Lozano dal primo minuto - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: GAZZETTA - Torino-Napoli, le probabili formazioni: Olivera e Lozano dal primo minuto - infoitsport : Torino-Napoli: introduzione, probabili formazioni e dove vederla in TV -