Primi riscontri sui problemi NoiPA dall'assistenza per cedolino e login

Non sono riscontrati da tutti, ma sono ancora caldi i problemi NoiPA. Dopo l'aggiornamento dei giorni scorsi, con il quale abbiamo provato a portare alla vostra attenzione le prime informazioni in merito, tocca tornare sulla piattaforma che a detta di tanti non funziona. Soprattutto per quanto riguarda il login e la consultazione del cedolino. Proviamo a capire come stiano evolvendo le cose, soprattutto in termini di assistenza, visto che diversi utenti non hanno ancora ottenuto un feedback dall'assistenza dopo aver provato ad aprire un ticket nella settimana che volge al termine. Prime risposte dall'assistenza sui problemi NoiPA dall'assistenza: non funziona consulazione cedolino e login

