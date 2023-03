Presidente Iran Raisi accetta l'invito in Arabia saudita (Di domenica 19 marzo 2023) Il Presidente dell'Iran, Ebrahim Raisi, ha accettato l'invito a visitare l' Arabia saudita, dopo la recente normalizzazione dei rapporti con l'ex arcinemico mediata dalla Cina. Lo dicono fonti ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 19 marzo 2023) Ildell', Ebrahim, hato l'a visitare l', dopo la recente normalizzazione dei rapporti con l'ex arcinemico mediata dalla Cina. Lo dicono fonti ...

