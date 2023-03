Premier League | poker dell'Arsenal che allunga sul Manchester City | come cambia la classifica

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ManCity : FA Cup ?? UCL ?? Premier League ???????? - gippu1 : Intanto, in Premier League, l'armonia del #Brighton di De Zerbi: vincere una partita il 15 marzo con un gol al 15'… - DenisArchibold : RT @ManCity: FA Cup ?? UCL ?? Premier League ???????? - Jayzamani_ : RT @ManCity: FA Cup ?? UCL ?? Premier League ???????? - Luxgraph : Premier League, Saka show: l'Arsenal cala il poker al Crystal Palace -

Saka, autore di una doppietta e migliore in campo, è l'unico giocatore dellain doppia ...mostrato di aver già mandato in archivio il rigore sbagliato costato l'eliminazione dall'Europa. ...Keita - Calciomercato.itIn, invece, le cose non sono andate esattamente come ci si ... Nessuna presenza in Champions. Jurgen Klopp non è più intenzionato da tempo a puntare su di lui. Una ...In visita a Old Trafford arriva il Fulham, club dida non sottovalutare ma che sulla carta è inferiore ai Red Devils. Il fischio d'inizio è fissato alle 17:30 di domenica 19 marzo , ...

Schuurs, un doppio rilancio dalla Premier League: destino segnato Torino Granata

I Gunners battono 4-1 il Crystal Palace con 3 gol delle frecce di Arteta e allungano in vetta, pur con una partita in più rispetto alla squadra di Guardiola ...LONDRA (INGHILTERRA) - Riparte la corsa dell'Arsenal in Premier League. Reduci dalla cocente eliminazione agli ottavi di finale di Europa League per mano dello Sporting Lisbona, i 'Gunners' ...