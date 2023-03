Preghiera del mattino del 19 Marzo 2023: “Aprimi gli occhi Signore” (Di domenica 19 marzo 2023) La domenica è il giorno della devozione alla Santissima Trinità. Lodiamo e glorifichiamo il Signore con la Preghiera del mattino di oggi. L’anima mia Vi adora, il mio cuore Vi benedice e la mia bocca Vi loda, o santa ed indivisibile Trinità: Padre Eterno, Figliuolo unico ed amato dal Padre, Spirito consolatore che procedete dal L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di domenica 19 marzo 2023) La domenica è il giorno della devozione alla Santissima Trinità. Lodiamo e glorifichiamo ilcon ladeldi oggi. L’anima mia Vi adora, il mio cuore Vi benedice e la mia bocca Vi loda, o santa ed indivisibile Trinità: Padre Eterno, Figliuolo unico ed amato dal Padre, Spirito consolatore che procedete dal L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Fontana3Lorenzo : Una preghiera per le vittime del Covid-19. Un pensiero commosso alle loro famiglie, in particolare a quante non han… - vaticannews_it : Fr Alois: serve una pazienza ardente contro la #guerra. Il priore di #Taizé parla della necessità di unità tra i cr… - ignaziore : RT @ILSORRISODIMAR1: Richiesta di preghiera Sono Monica chiedo una preghiera per Milena e per Bruno che stanno affrontando da soli proble… - daniele19921 : RT @Gesu_ti_ama: @piaiamarco Per una giovane mamma di due bambini piccoli che soffre di anoressia e ormai è quasi al punto del non ritorno,… - daniele19921 : RT @Patrizi09306335: @piaiamarco Una preghiera per mio figlio Giuseppe Emanuele,che il Signore gli sia sempre accanto,guida e sostegno nell… -