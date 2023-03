Precedenti Inter-Juventus: meglio in casa, l’ultima portò un trofeo (Di domenica 19 marzo 2023) Inter-Juventus si giocherà domani e i Precedenti sono ultracentenari. l’ultima volta al Meazza è valsa un trofeo, ma in generale sono i bianconeri ad avere avuto la meglio. I Precedenti – Quello di stasera sarà il derby d’Italia Inter-Juventus numero 122 in casa. Risale al 28 novembre 1909 l’inizio della storia a Milano di un match sempre indimenticabile, con una grande rivalità: 1-0 in Prima Categoria. In totale 52 vittorie, 38 pareggi e 32 sconfitte, con 197 gol fatti e 144 subiti. l’ultima volta è valsa un trofeo per l’Inter: la Supercoppa Italiana del 12 gennaio 2022, con il gol di Alexis Sanchez valso il 2-1 ai tempi supplementari al 121?. In Serie A invece ... Leggi su inter-news (Di domenica 19 marzo 2023)si giocherà domani e isono ultracentenari.volta al Meazza è valsa un, ma in generale sono i bianconeri ad avere avuto la. I– Quello di stasera sarà il derby d’Italianumero 122 in. Risale al 28 novembre 1909 l’inizio della storia a Milano di un match sempre indimenticabile, con una grande rivalità: 1-0 in Prima Categoria. In totale 52 vittorie, 38 pareggi e 32 sconfitte, con 197 gol fatti e 144 subiti.volta è valsa unper l’: la Supercoppa Italiana del 12 gennaio 2022, con il gol di Alexis Sanchez valso il 2-1 ai tempi supplementari al 121?. In Serie A invece ...

