Poule Salvezza | Sassuolo-Samp 3-0 Highlights e Fotogallery

(Di domenica 19 marzo 2023) Le neroverdi vincono il primo scontro della! Le ragazze di Mister Piovani vincono contro ladoria 3-0. Le padrone di casa si portano subito in vantaggio al 6?: Clelland recupera palla a metà campo, la serve per Jane che davanti al portiere non sbaglia. Al 23? cross di Orsi per Philtjens che calcia forte ma Tampieri devia sulla traversa. Sulla ribattuta arriva Daniela Sabatino che firma il suo quarto gol. Al 49? Clelland dal limite dell’area firma il terzo e ultimo gol della partita e il risultato resta invariato. Prossima sfida domenica in trasferta contro il Parma IL TABELLINODORIA 3-0 MARCATRICI: 6? REFILOE (S), 22? SABATINO (S), 48? CLELLAND (S): Kresche, Philtjens (83? Mella), Pleidrup, Jane, Bellucci (68? Tomaselli), Brignoli, Sabatino ...

Esordio amaro nelladi Serie A Femminile per la Sampdoria Women : al "Ricci" le ragazze di Mango sono superate 3 - 0 dal Sassuolo .

La 1ª gara relativa alla Poule salvezza ha emesso il primo verdetto. Un risultato figlio di un’incontro gestito nel migliore dei modi dalle padrone di casa. Sassuolo-Sampdoria 3-0 è la storia di un ...Sampdoria-Como Women, sabato 25 marzo alle ore 12.30 in streaming e diretta tv. Come non perdersi il match di Serie A Femminile La Sampdoria Women scende in campo contro il Como per la seconda giornat ...