Pornostar si sfoga sui social | “Gli uomini non vogliono una storia seria con me”

(Di domenica 19 marzo 2023) LaBillie Beever pubblica un video su Tiktok in cui svela di avere difficoltà nel trovare un uomo che voglia intraprendere con lei una. La donna, madre single di una bimba, è conosciuta e molto attiva come creatrice di contenuti hot su OnlyFans. Nel suo lungo sfogo, esprime tutta la sua frustrazione per le difficoltà incontrare nel trovare un compagno di vita a causa della sua attuale professione. “Dicono tutti che sono la donna ideale, ma poi non possono stare con me a causa del mio lavoro”, spiega. Nel breve video, la donna si dice stanca degliche rifiutano le sue avances romantiche: “Ho scoperto il motivo per cui glinon possono uscire con me. Dicono che sono la donna ideale, che mi rispettano, ma poi dicono che non ...

Lo sfogo della pornostar: "Gli uomini non vogliono uscire con me" Today.it

«Gli uomini non vogliono una storia seria con me perchè sono una pornostar». È lo sfogo di Billie Beever, una delle creator di OnlyFans più affermate ...