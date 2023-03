Ponte sullo Stretto, il boicottaggio dei Verdi: come vogliono fermarlo (Di domenica 19 marzo 2023) Volete un buon motivo- oltre a quelli già noti - per dire “Sì” alla costruzione del Ponte sullo Stretto di Messina? Eccolo: Verdi e ambientalisti militanti sono contrari. Quindi vuol dire che non solo quell'opera sarà utile all'economia del Paese, ma che lo sarà certamente anche alla lotta all'inquinamento. Settore nel quale gli ambientalisti nostrani sono soliti non capirci un granché. Basti dire - ma qui sono in buona compagnia - che sponsorizzano ventre a terra l'auto elettrica senza sapere - o fingendo di farlo - che le batterie per farle funzionare vengono realizzate in Cina, che le fa utilizzando l'energia prodotta dalle centrali a carbone. Cioè la cosa più inquinante che ci sia sulla faccia della terra. Fatta questa premessa, torniamo al Ponte. Dopo l'approvazione, l'altro ieri, del decreto che ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 19 marzo 2023) Volete un buon motivo- oltre a quelli già noti - per dire “Sì” alla costruzione deldi Messina? Eccolo:e ambientalisti militanti sono contrari. Quindi vuol dire che non solo quell'opera sarà utile all'economia del Paese, ma che lo sarà certamente anche alla lotta all'inquinamento. Settore nel quale gli ambientalisti nostrani sono soliti non capirci un granché. Basti dire - ma qui sono in buona compagnia - che sponsorizzano ventre a terra l'auto elettrica senza sapere - o fingendo di farlo - che le batterie per farle funzionare vengono realizzate in Cina, che le fa utilizzando l'energia prodotta dalle centrali a carbone. Cioè la cosa più inquinante che ci sia sulla faccia della terra. Fatta questa premessa, torniamo al. Dopo l'approvazione, l'altro ieri, del decreto che ...

