Polemiche a San Siro | Juve batte Inter ma sul gol bianconero c’è fallo di mano di Rabiot

(Di domenica 19 marzo 2023) Vittoria dellama non senza, derby d’Italia, è andato in scena questa sera con fischio d’inizio alle 20.45. I bianconeri vanno a … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Fprime86 : RT @CorSport: GAME OVER A SAN SIRO: VINCE LA JUVE 1-0 ???? Basta Kostic ai bianconeri per espugnare San Siro e volare a -6 dal quarto post… - CalcioPillole : #InterJuventus 0-1, la cronaca. Emozioni e polemiche a San Siro: #Kostic decide il derby d'Italia. #InterJuve - Bertolca10 : La Juventus espugna San Siro con la rete di #Kostic nel primo tempo e continua la sua rimonta per la Champions. Per… - alexapinotti : RT @CorSport: GAME OVER A SAN SIRO: VINCE LA JUVE 1-0 ???? Basta Kostic ai bianconeri per espugnare San Siro e volare a -6 dal quarto post… - De_Sand88 : RT @CorSport: GAME OVER A SAN SIRO: VINCE LA JUVE 1-0 ???? Basta Kostic ai bianconeri per espugnare San Siro e volare a -6 dal quarto post… -

Notizie Calcio - Juventus avanti aSiro contro l' Inter con gol di Kostic , ma non sono mancate leper un presunto tocco di mano di Adrien Rabiot - al centro dell'azione vincente - per un tocco di mano, soprattutto ...Io non so seGiuseppe è tra i riferimenti del cristianesimo esibito della destra, vedendo leattuali direi che è più Erode un riferimento per questa destra, magari lo chiedano al ...Io non so seGiuseppe è tra i riferimenti del cristianesimo esibito della destra, vedendo leattuali direi che è più Erode un riferimento per questa destra, magari lo chiedano al ...

Inter-Juventus 0-1: Kostic e polemiche, blitz bianconero a San Siro Goal.com

Basta il goal di Kostic per far vincere la Juventus a San Siro contro l'Inter: un goal arrivato tra le polemiche, ma decisivo per i tre punti. A prescindere da come finirà col -15, la Juventus si ...Inter Juventus è ricca di polemiche e i risvolti al termine della gara potrebbero essere assurdi: la partita si rigioca, ecco i motivi.