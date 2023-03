Pokémon Unite: arriva Goodra, nuovo Difensore! (Di domenica 19 marzo 2023) Tramite comunicato stampa, TiMi Studio Group e The Pokémon Company hanno annunciato l’arrivo di Goodra in Pokémon Unite: scopriamo insieme tutti i dettagli Chi, di voi, ancora sta giocando a Pokémon Unite (qui la nostra recensione dedicata!) sarà sicuramente di leggere le prossime righe perché si parla di nuovo contenuto. Nello specifico, nel roster di Pokémon Unite arriva anche Goodra, un Difensore di tipo Drago che ostacola gli avversari con la sua Viscosità. Il Pokémon, nello specifico, inizierà ogni partita come Goomy, per poi evovlersi in Sliggoo e, infine, in Goodra. Pokémon Unite si allarga e accoglie ... Leggi su tuttotek (Di domenica 19 marzo 2023) Tramite comunicato stampa, TiMi Studio Group e TheCompany hanno annunciato l’arrivo diin: scopriamo insieme tutti i dettagli Chi, di voi, ancora sta giocando a(qui la nostra recensione dedicata!) sarà sicuramente di leggere le prossime righe perché si parla dicontenuto. Nello specifico, nel roster dianche, un Difensore di tipo Drago che ostacola gli avversari con la sua Viscosità. Il, nello specifico, inizierà ogni partita come Goomy, per poi evovlersi in Sliggoo e, infine, insi allarga e accoglie ...

Pokémon Unite: queste le abilità di Goodra Come vi avevamo fatto sapere, The Pokémon Company International ha reso disponibile Goodra come nuovo Pokémon del roster di Pokémon UNITE: difensore a corto raggio di tipo Drago della regione di Kalos, sparge bava in giro per rallentare gli avversari grazie all'abilità Viscosità e ai suoi attacchi e mosse potenziati.