Playoff Superlega 2022 2023 volley | tutti i risultati

(Di domenica 19 marzo 2023)deiScudetto delladimaschile. Dopo ventidue turni di regular season, il campionato entra nel vivo. Le migliori otto formazioni della classifica al termine della stagione regolare tornano infatti in campo per tenere vivo il sogno Scudetto. I quarti di finale si svolgono al meglio delle cinque partite, così come semifinali e finali per il primo e per il terzo posto (che assegneranno anche i posti per le Coppe europee della prossima stagione). Di seguito, l’esito di tutte le partite deiScudetto della. CALENDARIO QUARTI DI FINALE: DATE, ORARI E TV IL TABELLONE DEI: GLI ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... kanotsu1210 : RT @pilloledivolley: Playoff quarti gara 1 risultati: domenica scoppiettante sui campi di Superlega. Verona passa in tre set in casa della… - GazzettinoL : Pallavolo Superlega playoff: Quarti di finale 3-2 Trentino-Vero Monza 25-16; 25-21; 13-25; 18-25; 15-13; 3-2… - GazzettinoL : Pallavolo Superlega playoff: Quarti di finale 3-0 Sir Safety PG-Allianz Mi 25-22; 25-15; 25-18; 0-3 Lube Civit… - GasSalesVolley : ?? | MODENA-PIACENZA ??? Coach Massimo #Botti dopo Gara 1 dei Quarti Playoff ?? 'Sicuramente non è stata una partita… - clasdiary_ : Lube-Verona 0-3 Trento-Monza 3-2 Modena-Piacenza 3-2 No ma iniziano tranquilli questi playoff #SuperLega -

Come inizio deinon c'è male, in quanto a palpitazioni. L'Itas Trentino, in gara - 1 dei quarti di finale, ...uno di quelli che valgono una stagione per una squadra impegnata solo in. ...Vittoria in trasferta per Verona gara - 1 dei quarti di. La WithU batte Civitanova e si porta in vantaggio nella serie. Squadre di nuovo in campo mercoledì per gara - 2. Alessandro Michieletto. Trabalza Trento - Monza 3 - 2 (25 - 16, 25 - 21, 13 - ...... 38 successi nei 43 incroci tra le due squadre, con 5 vittorie nei. Quella di stasera è ... Articolo in aggiornamento LA SITUAZIONE Gara 1 Quarti di Finale Play OffCredem Banca Sir ...

Playoff Superlega, Russo mette in guardia la Sir: "Mercoledì sarà completamente diversa" PerugiaToday

Con le tre partite disputate oggi, tutte le serie di primo turno dei playoff di Superlega di volley maschile 2022-2023 hanno messo in archivio gara-1 e c’è già spazio per partite incerte e spettacolar ...L’ Itas Trentino supera la Vero Volley Monza mediante il punteggio di 3-2 (25-16, 25-21, 13-25, 18-25, 15-13) nel match valevole per la prima giornata dei quarti di finale dei Playoff Superlega 2022/2 ...