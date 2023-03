Plasticità cerebrale e cura delle relazioni sociali | la ricetta per la salute del cervello post Covid

Leggi su bergamonews

(Di domenica 19 marzo 2023) Secondo le ultime stime raccolte nel nostro Paese, le malattie neurologiche e psichiatriche sono sempre più diffuse: circa 12 milioni di italiani soffrono di disturbi del sonno, 1 milione sperimentano sintomi legati all’Alzheimer o a demenze senili e ben 3 milioni e mezzo sono alle prese con patologie legate ad ansia e depressione. Numeri che rendono urgenteprendersidelladel, perché è da esso che dipende la qualità della vita. Il, infatti, è la cabina di controllo del nostro corpo. Ci permette di pianificare, organizzare e portare a termine le attività quotidiane, così come di percepire e interpretare le situazioni che viviamo, gli stimoli a cui rispondiamo e leche stringiamo.Ma come è possibile mettere in atto tutte quelle accortezzeaffinché il ...