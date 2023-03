Pisa, incidente stradale: 44enne morto nello scontro tra auto a Terricciola (Di domenica 19 marzo 2023) La vittima è un 44enne di Peccioli (Pisa) che era alla guida del veicolo leggero mentre l'automobilista, un 31enne, è stato soccorso dal personale del 118 e trasferito al pronto soccorso di Pisa con diversi traumi Leggi su firenzepost (Di domenica 19 marzo 2023) La vittima è undi Peccioli () che era alla guida del veicolo leggero mentre l'mobilista, un 31enne, è stato soccorso dal personale del 118 e trasferito al pronto soccorso dicon diversi traumi

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gaebaldi : RT @LiberoReporter: Toscana: incidente strada provinciale 41: un morto e un ferito provincia di Pisa - LiberoReporter : Toscana: incidente strada provinciale 41: un morto e un ferito provincia di Pisa - in_appennino : RT muoversintoscan '??In #A11 possibili disagi per incidente verso Pisa tra Lucca est e Bivio A11/Raccordo Lucca-Viareggio #viabiliTOS' - muoversintoscan : ??In #A11 possibili disagi per incidente verso Pisa tra Lucca est e Bivio A11/Raccordo Lucca-Viareggio #viabiliTOS - in_appennino : RT muoversintoscan '??In #A11 coda in aumento per incidente, 3 km tra Prato Ovest e Montecatini Terme in direzione Pisa. #viabiliTOS' -