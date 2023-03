Pirlo e non solo: i migliori registi della Juve negli ultimi anni (Di domenica 19 marzo 2023) La Juventus, nel ruolo di regista, ha sempre avuto giocatori di assoluto livello; ricordiamo i migliori cinque partendo dal più forte: Pirlo. AnsafotoIn questa stagione la Juventus aveva come obiettivo quello di affidare le chiavi del centrocampo a Paredes; l’argentino non sta riuscendo a rispettare le aspettative e, nonostante sia un giocatore con determinate caratteristiche, è molto probabile che a fine anno possa lasciare i bianconeri. Il più grande regista avuto dalla Juventus, negli ultimi anni, è stato Pirlo; l’ex centrocampista, è stato anche tecnico bianconero per una sola stagione, ha disegnato calcio con la sua infinità qualità. Non era un giocatore velocissimo dal punto di vista della corsa ma arrivava prima ... Leggi su juvedipendenza (Di domenica 19 marzo 2023) Lantus, nel ruolo di regista, ha sempre avuto giocatori di assoluto livello; ricordiamo icinque partendo dal più forte:. AnsafotoIn questa stagione lantus aveva come obiettivo quello di affidare le chiavi del centrocampo a Paredes; l’argentino non sta riuscendo a rispettare le aspettative e, nonostante sia un giocatore con determinate caratteristiche, è molto probabile che a fine anno possa lasciare i bianconeri. Il più grande regista avuto dallantus,, è stato; l’ex centrocampista, è stato anche tecnico bianconero per una sola stagione, ha disegnato calcio con la sua infinità qualità. Non era un giocatore velocissimo dal punto di vistacorsa ma arrivava prima ...

