Piombino, arrivata la nave rigassificatrice Golar Tundra (Di domenica 19 marzo 2023) commenta A Piombino prende forma l'installazione al porto della nave rigassificatrice Golar Tundra, comprata da Snam per 350 milioni di dollari. Le operazioni di attracco verranno completate nella ...

