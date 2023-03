Pioli punta l’Inter: «Raggiungere primi 4 posti troppo importante» (Di domenica 19 marzo 2023) Il Milan di Pioli oggi ha perso 3-1 contro l’Udinese, confermando il momento negativo: un punto nelle ultime tre giornate. A Sky Sport, l’allenatore rossonero guarda la corsa con l’Inter e le due romane per i posti Champions League. DI NUOVO MALE – Il Milan sprofonda di nuovo, dopo che a seguito del derby con l’Inter aveva ottenuto alcune vittorie – nemmeno così limpide. Stefano Pioli segnala l’obiettivo comune: «Raggiungere i primi quattro posti per noi è un obiettivo troppo importante. Non è questione di coperta troppo corta: nelle ultime partite le nostre prestazioni non sono state al livello. Senza la prestazione rischiamo di fare partite del genere. Sono deluso sicuramente dal nostro lavoro, in ... Leggi su inter-news (Di domenica 19 marzo 2023) Il Milan dioggi ha perso 3-1 contro l’Udinese, confermando il momento negativo: un punto nelle ultime tre giornate. A Sky Sport, l’allenatore rossonero guarda la corsa cone le due romane per iChampions League. DI NUOVO MALE – Il Milan sprofonda di nuovo, dopo che a seguito del derby conaveva ottenuto alcune vittorie – nemmeno così limpide. Stefanosegnala l’obiettivo comune: «quattroper noi è un obiettivo. Non è questione di copertacorta: nelle ultime partite le nostre prestazioni non sono state al livello. Senza la prestazione rischiamo di fare partite del genere. Sono deluso sicuramente dal nostro lavoro, in ...

