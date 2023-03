Pioli: 'Non mi aspettavo questo calo: partiti male e finito peggio' (Di domenica 19 marzo 2023) L'Europa è lontana, niente musichetta della Champions in Friuli. E allora ecco che il suo Milan non va. In campionato ha raccolto un punto nelle ultime tre partite. Pioli è consapevole delle ... Leggi su gazzetta (Di domenica 19 marzo 2023) L'Europa è lontana, niente musichetta della Champions in Friuli. E allora ecco che il suo Milan non va. In campionato ha raccolto un punto nelle ultime tre partite.è consapevole delle ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... gippu1 : Il #Milan torna a naufragare, stavolta a Udine dove notoriamente bisogna scendere in campo con l'armatura e non con… - AntoVitiello : #Pioli fa mea culpa: “Partita negativa, quando la squadra gioca così significa che l’allenatore ha lavorato male ne… - AntoVitiello : #Pioli: 'Il #Napoli è forte, sta dominando in campionato, ma la Champions è la #Champions e il #Milan è il Milan.… - squirtlemilan : RT @AntoVitiello: #Pioli fa mea culpa: “Partita negativa, quando la squadra gioca così significa che l’allenatore ha lavorato male nella pr… - Ritch92236305 : RT @espertheo: Chiaro che non possiamo rivincere il campionato ma possiamo vincere il mini-campionato per andare in Champions (Pioli) -