Pino Daniele | nero a metà per sempre

(Di domenica 19 marzo 2023)ma artista per. Anche ora che non c'è più. L'ondata emotiva che ha accompagnato la sua drammatica scomparsa i primi dell'anno, adesso prenderà ulteriormente forza con ...

, nero a metà ma artista per sempre. Anche ora che non c'è più. L'ondata emotiva che ha accompagnato la sua drammatica scomparsa i primi dell'anno, adesso prenderà ulteriormente forza con ...1976: Muore Paul Kossoff, chitarrista dei Free. Era nato a Hampstead il 14 settembre 1950. Avanti TAGS 19 marzo , Duran Duran ,La fotografia dell'articolo è pubblicata non integralmente. Link all'immagine originale © ...1955 -: L'uomo in blues della musica italiana è stato un artista tra i più amati e ricercati di sempre, stimato come pochi dai colleghi per la sua infinita generosità. Nato a Napoli. ...

Pino Daniele canta "Amore senza fine" a "Festivalbar" 1998 TGCOM

Oggi avrebbe compiuto 68 anni Pino Daniele, il cantautore, scomparso nel 2015 era nato a Napoli il 19 marzo 1955. Lo ricordiamo con una delle sue canzoni di maggiore successo "Amore senza fine" che l' ...Da Glenn Miller a tutti i componenti del Club 27, da Michael Jackson a George Michael, troppi musicisti e cantanti ci hanno lasciati quando erano ancora troppo ...