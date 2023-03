Pino Daniele | la nascita del genere “Tarumbò”

(Di domenica 19 marzo 2023), uno dei più grandi cantautori della storia della musica napoletana e italiana, avrebbe oggi compiuto 68 anni. Chitarrista e compositore italiano, Giuseppeha avuto una formazione blues e ha collaborato con i più grandi artisti italiani, come Franco Battiato, Lucio Dalla, Francesco De Gregori, Claudio Baglioni, ma anche dallo spessore internazionale come Eric Clapton. Il suo stile del tutto particolare deriva da diverse influenze: la sua formazione muove i primi passi dal blues, jazz e rock, sperimentando la creazione di undel tutto nuovo, carismatico, con elementi linguistici diversi, spesso opposti, ma in perfetta armonia.: la creazione del...

Domenica 19 marzo alle 15:30 , presso il caffè storico Gambrinus , Napoli renderà omaggio al grande, nel giorno del suo compleanno e del suo onomastico. Nella storica caffetteria partenopea, su iniziativa del deputato di alleanza verdi - sinistra Francesco Emilio Borrelli e del ...

Oggi avrebbe compiuto 68 anni Pino Daniele, il cantautore, scomparso nel 2015 era nato a Napoli il 19 marzo 1955. Lo ricordiamo con una delle sue canzoni di maggiore successo "Amore senza fine" che l' ...Oggi avrebbe compiuto sessantotto anni Pino Daniele. Ci ha lasciati solo otto anni fa, ma la sua musica è qualcosa che rimane. Parlare di cantanti amati come Daniele, può far correre il rischio di ...