Pier Attilio Trivulzio | il giornalista di F1 trovato morto dopo sette mesi

È stato trovato morto, nell'appartamento dove viveva a Novara, nel quartiere popolare di Sant'Agabio, Pier Attilio Trivulzio, giornalista milanese in pensione, di 83 anni. Il decesso avvenuto per cause naturali, secondo quanto si è appreso, risalirebbe al mese di agosto. I vigili del fuoco, allertati da un collega che non aveva sue notizie da tempo, hanno fatto la macabra scoperta.

Novara, trovato morto il giornalista Pier Attilio Trivulzio. Il decesso risale ad agosto Corriere della Sera

E' stato trovato morto in casa il giornalista Pier Attilio Trivulzio (83 anni, era in pensione) . Il corpo senza vita di Trivulzio è stato trovato in un… Leggi ...Trovato morto dopo sette mesi, in un appartamento del quartiere S.Agabio a Novara, Pier Attilio Trivulzio, giornalista milanese in pensione. Aveva 83 anni. Il decesso, secondo i primi accertamenti, è ...