Pfas in Veneto | non solo veleni nelle acque | a rischio prescrizione il processo sulla morte di tre operai e i gravi danni fisici subiti da altri 18

(Di domenica 19 marzo 2023) Nell’inferno della Miteni. L’eredita della fabbrica di Trissino che produceva sostanze perfluoroalchiliche, i, non è costituitadalledi falda inquinate in tre province del(Vicenza, Verona e Padova), fenomeno che interessa direttamente 350mila persone e per il quale è in corso da oltre un anno unper disastro ambientale. C’è anche il dramma degli, che si è consumato – anno dopo anno – dentro i reparti, con patologiecausate dalle lavorazioni a contatto con la chimica, dalla dispersione di fumi e di polveri, dal mancato rispetto delle norme di sicurezza previste sui luoghi di lavoro. È un capitolo quasi dimenticato, che rischia di finire in nulla a causa della, a dispetto delle agghiaccianti ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... lollib60 : RT @EternoGuerriero: IL #VELENO NELL'ACQUA Nel 2013 in #Veneto le falde e i fiumi veneti sono stati inquinati da sostanze #PFAS senza che… - Mariang47614228 : RT @EternoGuerriero: IL #VELENO NELL'ACQUA Nel 2013 in #Veneto le falde e i fiumi veneti sono stati inquinati da sostanze #PFAS senza che… - stanislav3052 : RT @EternoGuerriero: IL #VELENO NELL'ACQUA Nel 2013 in #Veneto le falde e i fiumi veneti sono stati inquinati da sostanze #PFAS senza che… - Veleno_Q_B : RT @EternoGuerriero: IL #VELENO NELL'ACQUA Nel 2013 in #Veneto le falde e i fiumi veneti sono stati inquinati da sostanze #PFAS senza che… - galata_mf : RT @EternoGuerriero: IL #VELENO NELL'ACQUA Nel 2013 in #Veneto le falde e i fiumi veneti sono stati inquinati da sostanze #PFAS senza che… -

... come viene precisato nel post "i continui sforamenti dei livelli di pm10 in città, reparti del San Bortolo con continui accessi di bambini ricoverati per bronchioliti, inquinamento danell'...Solo un uomo su 100mila respira aria pulita Stati Uniti, l'Epa chiede limiti strettissimi per gli: "inquinanti eterni" presenti anche in......della Miteni l' indice di mortalità è in linea con quello generale della popolazione del, ... cirrosi e diabete sono risultate in eccesso con l'aumento delle concentrazioni dinel sangue". ...

Pfas Veneto: nel sito della Miteni si aspetta la bonifica da 6 anni Osservatorio Diritti

Nel mirino degli autori della protesta, come viene precisato nel post "i continui sforamenti dei livelli di pm10 in città, reparti del San Bortolo con continui accessi di bambini ricoverati per ...Lo denuncia l’inchiesta giornalistica “The Forever Pollution Project”, realizzata da un consorzio di 18 redazioni europee ...