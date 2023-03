Torna a parlare il portavoce del Cremlino Dmitry, annunciando che ilinvestigativo Federale della Russia sta raccogliendo "con attenzione" tutti i casi di crimini commessi da Kiev; il materiale raccolto sarà poi usato per creare un ...13.40 Mosca,indagini su crimini commessi Kiev Ilinvestigativo Federale della Russia sta raccogliendo "con attenzione" tutti i casi di ...ha parlato di un "lavoro molto ...Nel frattempo ilper il confine di stato della Bielorussia ha dichiarato a RIA Novosti che ... Dimitrijha smentito la riunione d'urgenza del Consiglio di sicurezza della Federazione ...

Peskov: “Il Comitato investigativo della federazione raccoglie prove sui crimini commessi da Kiev” Globalist.it

Il materiale raccolto durante le indagini sarà usato come prova per istituire un tribunale che indaghi sui crimini commessi dagli ucraini.L’accordo per consentire l’esportazione del grano dall’Ucraina attraverso il mar Nero, che sarebbe dovuto scadere alla mezzanotte del 19 marzo, è stato ...