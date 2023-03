"Persino uno come me...": la confessione della star di Mare Fuori alla De Girolamo (Di domenica 19 marzo 2023) Mare Fuori sbarca anche a Ciao Maschio, la trasmissione condotta da Nunzia De Girolamo che va in onda sabato sera su Rai1. Davide Maggio ha pubblicato un'anticipazione che riguarda Gennaro della Volpe, in arte Raiz: è un cantautore e attore napoletano che si è fatto conoscere al grande pubblico in qualità di don Salvatore Ricci, boss della camorra nella fiction Rai e padre di Rosa Ricci, una delle grandi protagoniste. Nel breve estratto dell'intervista che ha concesso alla De Girolamo, Raiz ha fatto un parallelo tra la figlia in Mare Fuori e quella che ha nella vita vera: “Spesso mi è capitato, mentre recitavo questa parte, di avere a che fare con la mia figlia virtuale, Rosa Ricci, e pensare che lei fosse esattamente mia ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 19 marzo 2023)sbarca anche a Ciao Maschio, la trasmissione condotta da Nunzia Deche va in onda sabato sera su Rai1. Davide Maggio ha pubblicato un'anticipazione che riguarda GennaroVolpe, in arte Raiz: è un cantautore e attore napoletano che si è fatto conoscere al grande pubblico in qualità di don Salvatore Ricci, bosscamorra nella fiction Rai e padre di Rosa Ricci, una delle grandi protagoniste. Nel breve estratto dell'intervista che ha concessoDe, Raiz ha fatto un parallelo tra la figlia ine quella che ha nella vita vera: “Spesso mi è capitato, mentre recitavo questa parte, di avere a che fare con la mia figlia virtuale, Rosa Ricci, e pensare che lei fosse esattamente mia ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZambonDenisio : @Sofia30657815 La scena dv si accorge degli imbrattatori mentre dà l'intervista e parte come uno scemonito a prende… - RPaturnina : @mareluna2022 La barzelletta dell'anno. Più finti non potrebbero essere. Shrek si sarebbe messo persino con mia non… - zuler01 : @GioCallisto Gli hanno fatto uno stent coronarico. Ogni anno 150 mila italiani subiscono un intervento di angiopla… - condaghe : @AssangePer @SMaurizi I tribunali applicano la legge e decidono se uno è colpevole. Non è che se non è stata applic… - pasqual94455365 : @VGjondrekaj L'establishment è tutto in quel PD massone,rimasto al potere anche con Berlusconi. PdR che si sono suc… -