Perché Trump rischia l'arresto e cosa c'entra la pornostar Stormy Daniels (Di domenica 19 marzo 2023) L'ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha preannunciato il suo arresto, previsto per martedì 21 marzo, chiedendo ai suoi sostenitori di "manifestare" in sua difesa. Trump non ha spiegato per quale motivo...

Non solo Silicon Valley Bank. Vi racconto il fallimento delle leadership ... per me la Banca dei CEO "birbanti" di Silicon Valley, è fallita, dicono, perché aveva investito in ... proseguì con il rep George W Bush, con il dem Barack Obama, con il rep Donald Trump, infine con il ... Arresto imminente per Trump Dem e Soros pronti a tutto pur di farlo fuori - Federico Punzi Una delle possibili accuse sarebbe la falsificazione di documenti aziendali, perché Trump avrebbe coperto come spese legali i presunti pagamenti segreti a Stormy Daniels in violazione delle leggi ... Perché Donald Trump rischia di essere arrestato martedì 21 marzo Perché Donald Trump rischia l'arresto La procura distrettuale di Manhattan sta indagando sul ruolo di Donald Trump rispetto ai pagamenti in nero effettuati dalla Trump Organizazion, anche se l'ex ...