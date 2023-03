"Perché ti è venuto un infarto": orrore contro Jerry Calà, la replica è strepitosa (Di domenica 19 marzo 2023) Subito dopo l'infarto, l'orrore contro Jerry Calà. Era ancora ricoverato a Napoli dopo il malore, ma sui social i soliti idioti hanno iniziato a colpirlo con post vergognosi e deliranti. Ancora loro, ancora i no-vax, secondo i quali l'infarto sarebbe dovuto al vaccino. Che Jerry Calà fece nel 2021. L'attore è finito nel mirino soprattutto Perché fu un grande sponsor del vaccino anti-Covid. Insomma, bersaglio perfetto per la rete no-vax. Calà, per inciso, si mostrò insieme al virologo Fabrizio Pregliasco per sostenere la campagna vaccinale. Ma Jerry Calà non ci sta e risponde: "Mi hanno avvertito di commenti ignobili su quello che mi è successo e infatti non li leggo proprio". Così ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 19 marzo 2023) Subito dopo l', l'. Era ancora ricoverato a Napoli dopo il malore, ma sui social i soliti idioti hanno iniziato a colpirlo con post vergognosi e deliranti. Ancora loro, ancora i no-vax, secondo i quali l'sarebbe dovuto al vaccino. Chefece nel 2021. L'attore è finito nel mirino soprattuttofu un grande sponsor del vaccino anti-Covid. Insomma, bersaglio perfetto per la rete no-vax., per inciso, si mostrò insieme al virologo Fabrizio Pregliasco per sostenere la campagna vaccinale. Manon ci sta e risponde: "Mi hanno avvertito di commenti ignobili su quello che mi è successo e infatti non li leggo proprio". Così ...

