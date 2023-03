“Perché ti è venuto un infarto” Jerry Calà | insulti choc dopo il malore

Leggi su caffeinamagazine

(Di domenica 19 marzo 2023), l’attacco dell’attore è arrivatol’che lo ha colpito venerdì scorso. Nelle ultime ore ha parlato il manager Alex Intermite: “sta bene, per fortuna l’è stato preso in tempo. Voglio tranquillizzare tutti,leggo sul web titoli allarmanti. Sonosubito da lui stamattina e ci ho parlato a lungo. Per fortuna sta bene. Gli è stato impiantato un stent coronarico. Ora starà qualche giorno ancora in clinica e poi tornerà al lavoro”. Tutti comunque, a partire da Cala stesso, si sono spaventati. “È stata una cosa inaspettata anchelui è un leone, anche mentre lavora al film continua a fare serate in giro. Ha avvertito unmentre dormiva, abbiamo chiamato il 118 per capire cosa fosse e ...