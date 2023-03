Perché serve un centro nazionale per le sfide quantistiche. Parla Battilocchio (FI) (Di domenica 19 marzo 2023) A fine dicembre Alessandro Battilocchio, deputato di Forza Italia, ha visto il suo Ordine del giorno sull’istituzione di un centro nazionale di crittografia accolto dal governo. Perché serve un centro nazionale di crittografia? Il Piano nazionale per la protezione cibernetica e la sicurezza informatica del 2017 prevedeva che nel nostro Paese venisse costituito un centro nazionale di crittografia, di fatto mai attuato. Oggi, alla necessità di allora, si affiancano due ulteriori esigenze. In primo luogo, rispondere in maniera preventiva alla minaccia che il quantum computing può rappresentare per la crittografia moderna; secondo, rafforzare la sovranità tecnologica nazionale nel settore crittografico, da ... Leggi su formiche (Di domenica 19 marzo 2023) A fine dicembre Alessandro, deputato di Forza Italia, ha visto il suo Ordine del giorno sull’istituzione di undi crittografia accolto dal governo.undi crittografia? Il Pianoper la protezione cibernetica e la sicurezza informatica del 2017 prevedeva che nel nostro Paese venisse costituito undi crittografia, di fatto mai attuato. Oggi, alla necessità di allora, si affiancano due ulteriori esigenze. In primo luogo, rispondere in maniera preventiva alla minaccia che il quantum computing può rappresentare per la crittografia moderna; secondo, rafforzare la sovranità tecnologicanel settore crittografico, da ...

