Perchè Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso non stanno più insieme? (Di domenica 19 marzo 2023) Choc nel mondo del gossip della televisione: l’ex Miss Italia Manila Nazzaro e l’ex calciatore Lorenzo Amoruso, visti a “Temptation Island” 2020 e l’anno scorso alla sesta edizione del “Grande Fratello Vip” (a cui aveva partecipato lei), si sono lasciati dopo 5 anni d’amore ed aver pensato al matrimonio! Perché i due si sono detti addio? Ora ve lo sveliamo! Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso: perché si sono lasciati? Di crisi tra Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso si parlava da mesi, ma ora la rottura è ufficiale. La coppia era stata invitata al matrimonio di Francesca Cipriani all’inizio di dicembre e tra loro sembrava procedere a gonfie vele … Poi però, anche da Instagram (dove ... Leggi su anticipazionitv (Di domenica 19 marzo 2023) Choc nel mondo del gossip della televisione: l’ex Miss Italiae l’ex calciatore, visti a “Temptation Island” 2020 e l’anno scorso alla sesta edizione del “Grande Fratello Vip” (a cui aveva partecipato lei), si sono lasciati dopo 5 anni d’amore ed aver pensato al matrimonio! Perché i due si sono detti addio? Ora ve lo sveliamo!: perché si sono lasciati? Di crisi trasi parlava da mesi, ma ora la rottura è ufficiale. La coppia era stata invitata al matrimonio di Francesca Cipriani all’inizio di dicembre e tra loro sembrava procedere a gonfie vele … Poi però, anche da Instagram (dove ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... alisxdoll : Comunque secondo me il prossimo episodio di Tokyo Revengers finisce con il capitolo 118 (che è anche il numero che… - sanzuette : ma ci rendiamo conto che settimana prossima vedremo manila mikey animato?..no perché io ancora non realizzo - Massarismo : @GaetanoRuggie18 @Sanfra1407 @manila_45 Lo ripetono forse perchè è la verità e se avessi seguito quel Porto che tra… - trashstellare : @Manuela89429329 Si amava jess e si votava solo in base a lei. Tanto che si decise di mandare delia in finale perch… - SangueOssaAnima : Comunque dal prossimo gf non tiferò più per nessuno all'inizio, perché è già la seconda volta che le persone che mi… -