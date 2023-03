Perché i piloti di Formula 1 spruzzano spumante sulla folla (Di domenica 19 marzo 2023) Gli appassionati di Formula 1 conoscono bene il rituale del podio: inni nazionali, coppe e poi via con una cascata di bollicine, indirizzata prima verso gli altri piloti poi sui meccanici, con il sottofondo musicale de Les Toreadors, dalla Carmen di Bizet. Da dove nasce la tradizione? Il 2 luglio 1950, al termine del Gran Premio di Francia disputato sul circuito di Reims, il vincitore, l'argentino Juan Manuel Fangio, al momento della premiazione ricevette una bottiglia di champagne dal produttore locale Moët & Chandon, dando il via a una tradizione decennale. Ma quello, in fondo, era soltanto un premio, Perché nessuno si sarebbe mai sognato di stappare la bottiglia e innaffiare le persone attorno a lui. LEGGI ANCHE: I migliori caschi dei piloti di Formula 1Da Max Verstappen a Charles Leclerc, ... Leggi su gqitalia (Di domenica 19 marzo 2023) Gli appassionati di1 conoscono bene il rituale del podio: inni nazionali, coppe e poi via con una cascata di bollicine, indirizzata prima verso gli altripoi sui meccanici, con il sottofondo musicale de Les Toreadors, dalla Carmen di Bizet. Da dove nasce la tradizione? Il 2 luglio 1950, al termine del Gran Premio di Francia disputato sul circuito di Reims, il vincitore, l'argentino Juan Manuel Fangio, al momento della premiazione ricevette una bottiglia di champagne dal produttore locale Moët & Chandon, dando il via a una tradizione decennale. Ma quello, in fondo, era soltanto un premio,nessuno si sarebbe mai sognato di stappare la bottiglia e innaffiare le persone attorno a lui. LEGGI ANCHE: I migliori caschi deidi1Da Max Verstappen a Charles Leclerc, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Rahulc9401 : RT @_rik46: Io sono giovane, non faccio paragoni perché non ho visto altri piloti come Senna in pista ma un qualificatore così negli ultimi… - rebeccagreco09 : RT @_rik46: Io sono giovane, non faccio paragoni perché non ho visto altri piloti come Senna in pista ma un qualificatore così negli ultimi… - NascarLiveITA : La gara finirà perché finiscono i piloti, non per i giri #NascarIT - ferramerc : @noelecstr perché tutti i piloti parlano italiano meglio di me? - sebcorw : RT @_rik46: Io sono giovane, non faccio paragoni perché non ho visto altri piloti come Senna in pista ma un qualificatore così negli ultimi… -

F1 / Red Bull - Ferrari: Jeddah mette a nudo tutte le differenze - FormulaPassion.it ... il circuito di Jeddah rimane uno dei più esaltanti in calendario, tanto per i piloti quanto per le ... Red Bull però ha ansia di risolvere, perché l'affidabilità è al momento l'unica variabile che ... Vasseur: 'Non pensiamo agli altri, concentriamoci su noi stessi' - FormulaPassion ... perché è la domenica che si fanno i punti . Abbiamo appreso questa lezione dal Bahrain, Carlos ... Ovviamente ne discuteremo con i piloti su come vorranno gestirlo, fa sempre parte del gioco'. I ... F1, Ferrari: potrebbe esserci uno scambio Hamilton - Leclerc - Formula 1 Mercedes: hanno una bella coppia di piloti, hanno investito su Russell come futuro e con Hamilton ... torniamo al discorso di prima, ovvero che Leclerc è obbligato a restare alla Ferrari ancora perché ... ... il circuito di Jeddah rimane uno dei più esaltanti in calendario, tanto per iquanto per le ... Red Bull però ha ansia di risolvere,l'affidabilità è al momento l'unica variabile che ......è la domenica che si fanno i punti . Abbiamo appreso questa lezione dal Bahrain, Carlos ... Ovviamente ne discuteremo con isu come vorranno gestirlo, fa sempre parte del gioco'. I ...Mercedes: hanno una bella coppia di, hanno investito su Russell come futuro e con Hamilton ... torniamo al discorso di prima, ovvero che Leclerc è obbligato a restare alla Ferrari ancora... F1, GP Arabia Saudita: perché curva 23 mette in difficoltà i piloti Sky Sport