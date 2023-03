Perché Cristina Scuccia non è più suora?

Leggi su anticipazionitv

(Di domenica 19 marzo 2023)è diventata nota al pubblico del piccolo schermo prendendo parte al talent The Voice, quando ancora era una, mettendo il risalto le sue indiscutibili potenzialità canore. Oggi vive in Spagna e fa la cameriera. Stando alle ultime indiscrezioni sarebbe in lizza per prendere parte alla diciottesima edizione dell’Isola dei Famosi, reality show condotto da Ilary Blasi, che tornerà in onda su Canale 5 nel mese di aprile. Ecconon è più“Quello che è successo non è stato nulla di particolare, è stato un cambiamento, una crescita“: ha rivelatoper poi successivamente aggiungere: “The Voice ha aperto la strada al mio cambiamento, alla mia crescita. Non è stato facile. Il ...