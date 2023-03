Perché Amici oggi pomeriggio non va in onda: il motivo (Di domenica 19 marzo 2023) , domenica 19 marzo 2023 Perché Amici non va in onda oggi, domenica pomeriggio, 19 marzo 2023? Il classico appuntamento pomeridiano della domenica con Amici si è concluso la scorsa settimana. Da ieri, 18 marzo, infatti è iniziato il Serale di Amici, in onda ogni sabato in prima serata su Canale 5, ovviamente con la conduzione di Maria De Filippi. Ecco Perché oggi pomeriggio Amici non va in onda. L’appuntamento imperdibile con il serale è per ogni sabato in prima serata dalle 21.25 circa su Canale 5. Amici torna anche nel daytime dal lunedì al venerdì alle ore 16.10, subito dopo Uomini e Donne. Le squadre e i concorrenti Abbiamo visto ... Leggi su tpi (Di domenica 19 marzo 2023) , domenica 19 marzo 2023non va in, domenica, 19 marzo 2023? Il classico appuntamento pomeridiano della domenica consi è concluso la scorsa settimana. Da ieri, 18 marzo, infatti è iniziato il Serale di, inogni sabato in prima serata su Canale 5, ovviamente con la conduzione di Maria De Filippi. Ecconon va in. L’appuntamento imperdibile con il serale è per ogni sabato in prima serata dalle 21.25 circa su Canale 5.torna anche nel daytime dal lunedì al venerdì alle ore 16.10, subito dopo Uomini e Donne. Le squadre e i concorrenti Abbiamo visto ...

